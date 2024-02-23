نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يتهم “جونسون” بمساعدة إيران وروسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه البيت الأبيض انتقادات حادة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي إلى الحزب الجمهوري مايك جونسون، واتهمه بمساعدة إيران وروسيا عبر عرقلة التصويت على مشروع قانون للأمن القومي يهدف إلى إرسال مساعدات لأوكرانيا.

وقالت مصادر، إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض-أرض؛ مما يعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية.

وقال أندرو بيتس نائب المتحدث باسم البيض الأبيض ومن المقرر إعلانها اليوم، إن إيران "تعمل جاهدة على زيادة قدرات روسيا في حربها على أوكرانيا وهجماتها على المدن الأوكرانية".

وجاء في المذكرة "الرئيس بايدن يقف في وجه إيران. ولكن أين هو الالتزام المنتظر من رئيس مجلس النواب جونسون بعدم "إرضاء إيران" في كل هذا؟ لم يتحقق. وبدلًا من ذلك، فإن تقاعسه يفيد بوتين وآية الله".

وأمضى مسؤولون كبار بإدارة بايدن عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أوروبا في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن احتمال توقف واشنطن عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وطمأنوا نظرائهم من باريس وبرلين وكييف مع دخول الحرب عامها الثالث بأن واشنطن ستتجاوز الأمر بطريقة أو بأخرى.

ووافق مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي على مشروع قانون مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بأغلبية ساحقة بلغت 70 مقابل 30 صوتًا، منهم 22 جمهوريًا انضموا إلى الديمقراطيين الذين وافق معظمهم على القانون.