نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوفينيا أمام العدل الدولية: لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ممثل سلوفينيا دانييل مولر، اليوم، أنه لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأن حق الشعوب في تقرير مصيرها أحد الركائز الأساسية لتحقيق نظام قوي متعدد الأطراف وقفا للسياسة الخارجية لجمهورية سلوفينيا.

وأوضح الممثل السلوفيني، في مداخلته أمام محكمة العدل الدولية علي موقع "اكس"، أن الشعب الفلسطيني لم يتمكن حتى الآن من ممارسة حقه في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة الاستيطان الإسرائيلية وبناء الجدار يشكل عقبة كبيرة أمام إقامة دولة فلسطين.

ولفت إلى أن إسرائيل "القوة المحتلة" ملزمة أيضًا بحظر التغيير الدائم لوضع الأرض المحتلة وبمبدأ أن الاحتلال العسكري لا يمكن أن يكون إلا مؤقتًا، موضحا أن الممارسات والسياسات التي تنتهجها إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في الأرض الفلسطينية المحتلة لا تحترم الالتزامات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلي أن المحكمة أكدت ذلك بالفعل في عام 2004 فيما يتعلق ببناء الجدار ومع ذلك، فإن استعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإقامة المستوطنات الذي يستهدف إحداث تغييرات ديموغرافية دائمة، فضلا عن تشريد الفلسطينيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، تسارعت وتيرته.

وأكد ممثل سلوفينيا أن قوات الاحتلال مسئولة أيضا عن توفير الغذاء والماء والرعاية الطبية للسكان المدنيين، وأوضح أن بلاده تتوقع من الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نهجا أكثر طموحا ومسؤولية ومنسقا من شأنه أن يدعم بشكل بناء عملية السلام في الشرق الأوسط مما يؤدي إلى سلام دائم والتعايش بين الشعبين وحل الدولتين على النحو المنصوص عليه في الإعلان بشأن الوضع الحالي في فلسطين وإسرائيل، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا في 28 نوفمبر عام 2023.