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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | بلينكن يكشف موقف الولايات المتحدة من أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد الحرب، وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" أكد مرة أخرى يوم الجمعة رفض الولايات المتحدة أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب،

وذلك ردًا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لخطة ما بعد الحرب ضد حماس التي تشير إلى استمرار "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس، ردّ بلينكن على سؤال قائلًا: "لم أطلع بعد على الخطة، لذا أتحفظ عن الإجابة".

هناك مبادئ أساسية تم وضعها منذ أشهر وتعتبر حيوية لمستقبل غزة

يجب أن لا تُستخدم غزة كمنصة للإرهاب.

ينبغي عدم حدوث أي احتلال إسرائيلي جديد لغزة، ويجب المحافظة على حجم أراضيها.

ينبغي عدم حدوث أي احتلال إسرائيلي جديد لغزة، ويجب المحافظة على حجم أراضيها. هناك دول عدة في المنطقة تعمل سويًا على خطة لما بعد الحرب في غزة.

أكد بلينكن أنه ناقش مؤخرًا خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة مع "شركاء عرب" خلال اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل ومؤتمر ميونيخ للأمن.

بالرد على سؤال حول الهجوم الذي وقع الخميس بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، أكد بلينكن مجددًا دعم واشنطن لحق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب.

وأعاد بلينكن التذكير بالموقف الثابت للإدارات الأميركية الجمهورية والديمقراطية بأن المستوطنات الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى سلام دائم وتتعارض مع القانون الدولي.

وأشار بلينكن إلى استمرار معارضة الإدارة الأميركية لتوسيع المستوطنات بحزم، مؤكدًا أن ذلك يضعف - وليس يعزز - أمن إسرائيل.

خطة نتنياهو لفترة ما بعد الحرب في غزة

قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء الحربي مساء الخميس، وفقًا لوثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس يوم الجمعة.

تعتزم إسرائيل بشكل خاص الحفاظ على "السيطرة الأمنية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما أثار رفضًا سريعًا من السلطة الفلسطينية.

وفقًا للوثيقة، تشمل الخطة تفكيك حركتي حماس والجهاد والإفراج عن جميع الرهائن في قطاع غزة، بالإضافة إلى تولي القوات الإسرائيلية المسؤولية الأمنية في "كامل منطقة غرب الأردن" لمنع تعزيز العناصر الإرهابية.

ويحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل في جميع أنحاء القطاع لمنع عودة النشاط المسلح بعد الحرب.

ردت السلطة الفلسطينية برفض شديد على المقترح، معتبرة أنه يهدف إلى استمرار احتلال إسرائيل وعرقلة تأسيس دولة فلسطينية.