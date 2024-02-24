وفد حماس يغادر القاهرة.. بعد بحث وقف النار في غزة وتبادل الأسرى

أحمد جودة - القاهرة - مغادرة إسماعيلية هنية لمصر

حركة حماس تٌفيد باختتام رئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام.

حيث أجرى وفد الحركة عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وبعض المساعدين حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك.

وتم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

استخدام الفيتو ضد القرار الجزائري بمجلس الأمن

والجدير بالذكر أن حركة المقاومة الإسلامية – حماس تدين بأشد العبارات استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار فورًا لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسرى؛ ونعدُّ إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية خدمةً لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني.

إن الرئيس جو بايدن وإدارته يتحمّلون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم لصدور قرار بوقف العدوان على غزة، فالموقف الأمريكي؛ يعد ضوءًا أخضرًا للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل شعبنا الأعزل قصفًا وجوعًا، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة.