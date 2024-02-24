نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس" تعلن التوافق مع الفصائل على تشكيل حكومة فلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القيادي بحركة "حماس" أسامة حمدان، الجمعة، توصل الحركة إلى "توافق" مع الفصائل الفلسطينية على "تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني"، و"إطلاق عملية إعمار قطاع غزة"، و"الإعداد لانتخابات فلسطينية".

وأكد حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت تمسك "حماس" بمطالبها في المفاوضات مع إسرائيل، معتبرًا أن موقف الحركة "في ميدان المعركة يدعمها"، معتبرًا أن "الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تحقيق أهدافه في أي من مراحل الحرب".

وذكر أن "إسرائيل ما زالت تتبنى موقفًا متعنتًا من مطالبها خاصة وقف الحرب وعودة النازحين ورفع الحصار"، معتبرًا أن "أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتصادم مع جميع المبادرات".

وأشار حمدان إلى أن الحركة تعاملت بـ "روح إيجابية"، مع مقترحات ومبادرات الوسطاء بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.

ووصف القيادي بحركة "حماس" مواقف إسرائيل وردودها على مبادرات الوسطاء بأنها "سلبية وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق"، مضيفًا أن نتنياهو "يماطل ويراوغ ويهدف إلى تعطيل التوصل لاتفاق، ولا يهمه الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، بل هي ورقة يستخدمها لتحقيق أهدافه".

وذكر أن المفاوضين الإسرائيليين حملوا 4 لاءات هي "لا وقف للعدوان، ولا انسحاب من القطاع، ولا عودة للنازحين إلى الشمال، ولا صفقة تبادل حقيقية".

محادثات باريس



وبدأت في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، مفاوضات بشأن التهدئة في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA وليام بيرنز، ورئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، بينما تشكل الوفد الإسرائيلي من مدير الموساد ديفيد برنياع ومدير جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار، بالإضافة إلى مسؤول ملف المحتجزين والمختطفين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.