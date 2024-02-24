نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة الغربية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة بلدات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.

وقالت إن قوة كبيرة اقتحمت بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وداهمت عددا من المنازل، كما اندلعت مواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين من دون وقوع إصابات.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غربا، وبلدة دير أبو مشعل شمال غربي رام الله.