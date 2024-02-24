نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 6 صواريخ على سفينتين بالقرب من اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الجيش الأمريكي، اليوم إن الحوثيين أطلقوا أمس ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن تجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على منصة «إكس»، أن ثلاثة من الصواريخ استهدفت سفينة نقل البضائع «ستار ناسيا» أثناء عبورها خليج عدن، مشيرة إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الأميركي إن سفينة الشحن المملوكة لبريطانيا التي هاجمها الحوثيون في 18 فبراير كانت تنقل 41 ألف طن أسمدة إن المدمرة الأميركية لابون كانت موجودة قرب «ستار ناسيا» وأسقطت أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون.

وتابعت أن صواريخ الحوثيين الثلاثة الأخرى استهدفت السفينة «مورنينغ تايد» وسقطت قربها دون أضرار.