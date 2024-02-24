نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تتفنن استخدام الحشيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت ألمانيا يوم الجمعة إلى مجموعة صغيرة من الدول والسلطات القضائية التي شرعت الحشيش، وذلك حيث أقر البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) قانونًا يسمح للأفراد والجمعيات التطوعية بزراعة وحيازة كميات محدودة من هذا المخدرات.



ويتيح القانون، الذي أقره الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب بزعامة المستشار أولاف شولتز، زراعة ما يصل إلى ثلاثة نباتات للاستهلاك الخاص وامتلاك ما يصل إلى 25 جرامًا من القنب أو مخدر الحشيش.

وحسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء فإنه سيتم السماح بإنتاج القنب على نطاق أوسع، ولكن غير تجاري، لأعضاء ما يسمى بنوادي القنب التي لا يزيد عدد أعضائها عن 500 عضو، ويجب أن يكونوا جميعًا بالغين. ويمكن لأعضاء النادي فقط استهلاك منتجاتهم.

موقف المعارضة من تقنين ألمانيا للحشيش

اتهمت المعارضة وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ بأنه يقوم بالترويج لتعاطي المخدرات، ولكنه قال "لدينا هدفان: القضاء على السوق السوداء وتحسين حماية الأطفال والشباب".



وقال تينو سورج، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي: "أنت تؤكد بكل جدية أنه من خلال تقنين المزيد من المخدرات، سنتمكن من احتواء تعاطي المخدرات بين الشباب. هذا هو أغبى شيء سمعته على الإطلاق."

لكن لوترباخ قال إن هذا يعادل "دفن رؤوسنا في الرمال" حيث أنه لم يعد يقتصر الأمر على ارتفاع تعاطي الحشيش بين الشباب، الذين كانت عقولهم النامية معرضة للخطر بشكل خاص، ولكن المخدرات في الشوارع أصبحت أقوى وأكثر في الوقت الحاضر، مما يزيد من ضررها بشكل كبير.

ويقدر أن نحو 4.5 مليون ألماني يتعاطون مخدر الحشيش.

أصبحت ألمانيا الدولة التاسعة التي تقنن الاستخدام الترفيهي لهذا العقار، وهو أمر قانوني أيضًا في بعض الولايات القضائية دون الوطنية في الولايات المتحدة وأستراليا.

تسمح العديد من الدول باستخدامه الطبي كمسكن للألم. لا يزال الحشيش غير قانوني بالنسبة للقاصرين، كما هو الحال بالنسبة لاستهلاكه بالقرب من المدارس والملاعب.

وتساءل بعض المشرعين عما إذا كانت اللوائح الجديدة سيكون لها تأثير كبير على التعامل، لأن أولئك الذين لا يرغبون في زراعة الحشيش الخاص بهم أو الانضمام إلى نادي الحشيش قد لا يزالون يفضلون شراء المخدر.