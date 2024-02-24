العالم اليوم - اعتراض منطاد صغير فوق ولاية أميركية.. أثار قلقا كبيرا

انتم الان تتابعون خبر اعتراض منطاد صغير فوق ولاية أميركية.. أثار قلقا كبيرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 فبراير 2024 09:28 صباحاً - اعترضت طائرة مقاتلة فوق ولاية يوتا الأميركية، الجمعة، منطادا صغيرا لا يشكل تهديدا رصد وهو يحلق فوق الجبال الغربية للولايات المتحدة، وفقا لقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية (نوراد).

وقال المتحدث باسم القيادة جون كورنيليو إن الطيارين المقاتلين الذين خرجوا في مهمة لتفقد المنطاد قرروا أنه "غير قادر على المناورة" ولا يشكل تهديدا للأمن القومي. وكان المنطاد لا يزال في الهواء، تحت المراقبة الدقيقة.

ولم تذكر القيادة، وهي قيادة عسكرية مشتركة مكلفة بالدفاع عن المجال الجوي فوق الولايات المتحدة وكندا، مصدر أو الجهة التي يتبعها المنطاد أو سبب تحليقه فوق يوتا وكولورادو.

وتزايد الاهتمام بتحليق المناطيد بعد رصد الجيش الأميركي، وإسقاطه في النهاية، منطاد تجسس صيني ضخم جاب معظم أنحاء الولايات المتحدة العام الماضي.

لكن المسؤولين قالوا إن المنطاد الذي تم اعتراضه، الجمعة، لم يرسله خصم أجنبي ولا يشكل أي تهديد للطيران أو الأمن الأميركي.

وقالت القيادة إنها تواصل التنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية لتتبع ومراقبة المنطاد الذي رصده على ارتفاع يتراوح بين 13100 متر و13700 متر، حسبما قال كورنيليو، ورفضت تحديد المكان الذي واجهه فيه الطيارون في ولاية يوتا.

وأثارت التقارير المبكرة عن رؤية المنطاد القلق بين النواب الأميركيين، بما في ذلك السيناتور الأميركي جون تيستر والنائب الأميركي مات روزندال من ولاية مونتانا، الذين قالوا إن مكاتبهم تراقب الوضع.

وقال مكتب حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس إنه على اتصال بمسؤولين عسكريين محليين.