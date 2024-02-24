نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم الحوثيين على سفينة "روبيمار": تسرب نفطي وتأثير بيئي جسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن هجوم جماعة الحوثي على سفينة الشحن "روبيمار"، التابعة للمملكة المتحدة، يوم الأحد الماضي، تسبب في تسرب نفطي بطول 29 كيلو مترًا وألحق أضرارًا جسيمة.

في بيان نشرته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أوضحت "سنتكوم" أن السفينة كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عند تعرضها للهجوم، مما أسفر عن حدوث تسرب نفطي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الكارثة البيئية.

نددت "سنتكوم" بتجاهل الحوثيين للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية والتهديدات التي تشكلها لقطاع صيد الأسماك والتجمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت تدمير 7 صواريخ "كروز" متنقلة مضادة للسفن، كانت تستعد جماعة الحوثي لإطلاقها على أهداف في البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذا الإجراء جاء "دفاعًا عن النفس" في مواجهة التهديدات الحوثية.