نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاعل واستجابة: الوزارة تؤكد التزامها بتلبية احتياجات المصريين بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن تلبية استفسارات واحتياجات المصريين في الخارج يشكل أحد أولويات استراتيجية الوزارة.

تستند الرؤية الشاملة للتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على الأسئلة والاستفسارات المستلمة من المواطنين عبر مبادرات مختلفة، مثل "ساعة مع الوزيرة"، بالإضافة إلى التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في بيان أصدرته الوزارة أمس، تلقت الوزارة ردًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص طلب الالتماس المقدم من أسر طلاب مصريين اضطروا للرجوع من السودان دون إكمال امتحاناتهم بسبب الأوضاع هناك.

حيث نوهت الوزيرة بأن وزارة التعليم أوضحت ضرورة تقديم الطلاب الراغبين في أداء امتحان الثانوية المصرية بنظام المناهج السودانية بالتوجه إلى السفارة السودانية بالقاهرة للحصول على التوجيهات اللازمة.

وأكدت الوزيرة أيضًا على أن الوزارة لا تتخذ قرارات في هذا الشأن، وفي حالة طلاب قدموا لامتحانات الثانوية المصرية بعد دراستهم للمواد بنظام التعليم السوداني، يجب عليهم الاتجاه للإدارة العامة لامتحانات وزارة التربية والتعليم لاتخاذ إجراءات المعادلة وفقًا للقرار الوزاري رقم 139 بتاريخ 5 مايو 2013.

وبهذا الإعلان، تستمر الوزارة في الالتزام بتلبية احتياجات المصريين بالخارج والتفاعل الفعّال لضمان تقديم الدعم والإرشاد اللازمين.