نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب حدود قرغيزستان ومنطقة شينجيانج الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض عن وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر في المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانج الصينية، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر حتى اللحظة.

يذكر أن المنطقة شهدت في يناير الماضي زلزالًا بلغت قوته 7.0 درجة، حيث وقع على بعد 141 كم من نيو أكسو في منطقة شينجيانج في الصين. كان الزلزال ضحلًا بعمق 27 كيلومترًا، مما زاد من قوته المحسوسة في المناطق القريبة من مركزه.