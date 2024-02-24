العالم اليوم - سر ليفركوزن.. أقوى ناد في أوروبا والمدرب "المرغوب"

انتم الان تتابعون خبر سر ليفركوزن.. أقوى ناد في أوروبا والمدرب "المرغوب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 فبراير 2024 12:24 مساءً - أصبح المدرب الشاب تشابي ألونسو، المدرب الأكثر طلبا من كبار الأندية في سوق الانتقالات الأوروبي، والسبب نتائجه التي "لا تصدق" مع نادي باير ليفركوزن الألماني.

ألونسو حطم رقم بايرن ميونيخ الألماني، وسجل المباراة الـ33 له على التوالي، دون هزيمة، مع باير ليفركوزن، بعد انتصار جديد في بطولة الدوري على ماينز، ليوسع الفارق في صدارة الدوري إلى 11 نقطة عن ملاحقه بايرن ميونيخ.

ليفركوزن أصبح محط أنظار عالم كرة القدم، لأنه ببساطة أصبح فريقا لا يقهر، سواء في ألمانيا، أو في أوروبا، حيث يخطو بثبات في بطولة "يوروبا ليغ".

الإحصائيات "لا تصدق"

ليفركوزن اليوم، هو النادي الأوروبي الوحيد، في الدوريات الخمسة الكبرى، الذي لم يهزم في الدوري حتى الآن.

فوق هذا، ليفركوزن لم يهزم كذلك، أو حتى يتعادل، في أي مسابقة يشارك فيها، خارج إطار الدوري، سواء في يوروبا ليغ أو في مسابقة كأس ألمانيا، الذي وصل لدوره نصف النهائي.

ألونسو مطلوب من أنديته السابقة

ووفقا لمصادرة عدة، سيتنافس ناديا ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، على التوقيع مع ألونسو، ليصبح المدرب الجديد.

ألونسو سبق أن لعب مع ليفربول وبايرن ميونيخ وريال مدريد، وخاض مسيرة باهرة، يبدو أنه في طريقه لتكرارها مع الأندية.

ماذا حصل مع ليفركوزن؟

ألونسو تسلم مهمة تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، عندما كان النادي يصارع الهبوط، لكنه قاد الفريق بنجاح في موسمه الأول، نحو المركز السادس، والتأهل للمقاعد الأوروبية.

هذا الموسم كان مختلفا، فليفركوزن دخل بكامل ثقله منذ اليوم الأول، وانفرد بالصدارة، وها هو يقترب من حلمه بتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى بتاريخه.

قوة الفريق

عدة عوامل تجعل من ليفركوزن أحد أقوى أندية أوروبا هذا الموسم: