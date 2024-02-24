نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسئولة بالسفارة الأمريكية: الولايات المتحدة تفتخر بدعم المشهد الفني في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎قالت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة إنها تفتخر بالانضمام إلى زملائها الرعاة في دعم النسخة السادسة من مهرجان “بريكينج وولز” في الفترة من 22 فبراير إلى 1 مارس، والذي يحتفل بالرقص المعاصر والفنون المسرحية. ووفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، فالمهرجان عبارة عن تعاون بين فنانين أمريكيين ومصريين وعالميين، لتطوير العروض التي تربط الناس والمجتمعات في جميع أنحاء القاهرة والإسكندرية والمنيا.

وتعد نسخة هذا العام بدمج ديناميكي للتعبير الفني، وتوحيد المواهب من الولايات المتحدة ومصر، حيث سيقوم ثلاثة مدربين رقص أمريكيين، بن جرينبرج، وديلان سميث، وماكوتو هيرانو، بإجراء ورش عمل لتعزيز التبادل الثقافي الأمريكي المصري من خلال العروض التعاونية.

‎وقالت مساعدة الملحق الثقافي الأمريكي، إنجا ليفينسكي، في افتتاح المهرجان: “إن فنون الأداء هي وسيلة لتوصيل الأفكار وتحسين العلاقات بين الناس وتطويرها".

وأضافت: “تفتخر الولايات المتحدة بدعم المشهد الفني في مصر من خلال فعاليات مثل مهرجان بريكينج وولز وجهود مثل برنامج إدارة الفنون، الذي يدعم المنظمات الفنية والثقافية المصرية لمواصلة عملها”.

وأكد أنه على مدار أكثر من 50 عامًا، دعمت السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الفعاليات الثقافية الأخرى، مثل مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الجونة السينمائي، وفيلم ماي ديزاين، ومؤخرًا أسبوع الإسكندرية للتصوير ومعرض صور فريد من نوعه يقام حاليًا في القلعة كجزء من معرض أسبوع القاهرة للتصميم."

‎ويقام مهرجان “بريكينج وولز” في الفترة من 22 فبراير إلى 1 مارس في أماكن مختلفة بالقاهرة.