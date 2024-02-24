نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عامين.. بيان لفرنسا وألمانيا وبولندا متضامنا مع أوكرانيا يدين العدوان الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وبولندا وأوكرانيا لدى مصر، اليوم السبت، وحدة بلدانهم في إدانة العدوان الروسي الذي ينتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية كما أنهم يتضامنون مع الشعب الأوكراني.

وقال البيان، الذي حصلت “دوت الخليج” على نسخة منه: قبل عامين من اليوم، شاهد العالم برعب اندلاع الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا، محطمًا السلام على القارة الأوروبية.

وأضاف: لقد تسببت هذه الحرب الوحشية، المتمادية في العدوان والاستهانة بالقانون الدولي، في معاناة هائلة للشعب الأوكراني، وأودت بحياة العديد من الأبرياء وزعزعت النظام العالمي.

وأكد أن الحرب لم تبدأ فعليا في عام 2022، متابعا: إن عدوان روسيا على أوكرانيا يعود إلى عام 2014، مع الاحتلال المؤقت لشبه جزيرة القرم وغزو منطقة الدونباس.

وقالت سفارات فرنسا وألمانيا وبولندا وأوكرانيا: إننا نؤكد وحدة بلداننا في إدانة العدوان الروسي الذي ينتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ونتضامن مع شعب أوكرانيا الشجاع.

وأضاف: تحمل هذه الحرب عواقب وخيمة تتجاوز الحدود الأوروبية، إنها تهدد المبادئ الأساسية للقانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد، كما أنها تقوض الأمن الغذائي العالمي، مما يشكل تحديات كبيرة للناس الأبرياء الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مصر.

وأردف: بهذه الروح، وبوعي بحقيقة أن هذه الحرب ليست مجرد نزاع إقليمي، نقف مع أوكرانيا ليس فقط من أجلها، بل من أجل حماية مبادئ القانون الدولي التي توجِّهنا في جميع النزاعات الدولية، بما في ذلك الحرب المستمرة في غزة، ونبقى متمسكين بتعهدنا بالالتزام بها.