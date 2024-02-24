العالم اليوم - خلال تجمع لزوجات جنود روس.. توقيف عدد من الأشخاص

انتم الان تتابعون خبر خلال تجمع لزوجات جنود روس.. توقيف عدد من الأشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 فبراير 2024 01:21 مساءً - ذكرت وسيلة إعلام مستقلة أن الشرطة الروسية اعتقلت، السبت، 4 أشخاص على الأقل بينهم صحفيون، خلال احتجاج أسبوعي خارج الكرملين نظمته زوجات جنود يقاتلون في أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته "سوتا" على تطبيق تلغرام الشرطة الروسية وهي تعتقل شخصين يرتديان سترات صفراء كتب عليهما كلمة "صحافة" واثنين آخرين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر خلال تجمع لزوجات جنود روس.. توقيف عدد من الأشخاص .. في رعاية الله وحفظة