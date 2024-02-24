نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير اليابان يشيد بالدور المحوري لمصر لتقديم المساعدات وحل الأزمة بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة اليابان في القاهرة بالعيد الوطنى الياباني، والذى يتزامن مع الاحتفال بيوم ميلاد الإمبراطور ناروهيتو، بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء والسياسيين والإعلاميين.

وخلال كلمته، قال السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة إن الشراكة الدائمة بين البلدين شهدت تعاونا كبيرا، حيث إنه وانطلاقا من هذه الصداقة القوية، اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، فى القاهرة أبريل الماضى على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

وعبر السفير عن تقدير بلاده للدور المحورى الذى تلعبه مصر فى تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لغزة والمساعدة فى حل الأزمة، مؤكدا أن بلاده تدين العنف ضد المدنيين، وتدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وتعمل مع مصر لتقديم المساعدات الإنسانية، وتدعم التحركات نحو تحقيق حل الدولتين.

وأكد السفير أن العام الحالى يوافق الذكرى السبعين لبدء الشراكة التنموية بين مصر واليابان، وعدد الأمثلة الناجحة على هذه الشراكة، ومنها: مستشفى الأطفال بجامعة القاهرة، دار الأوبرا، وجسر السلام على قناة السويس، مشيرا إلى أن المتحف المصرى الكبير سيكون الرمز الجديد للصداقة الممتدة بين البلدين.

ولفت السفير إلى أن التعليم يعد مثالا آخر على هذه الشراكة الناجحة، حيث حصلت الجامعة المصرية ــ اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التى تأسست عام 2010، على المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات لعام 2024، كما قررت الحكومة إدخال نظام "توكاتسو" إلى جميع المدارس العامة البالغ عددها 17000 مدرسة، ويوجد الآن تسع جامعات مصرية تقدم درجات علمية لدراسة اللغة اليابانية، كما يحتفل قسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة بالذكرى الخمسين لتأسيسه.

وشدد على أن هناك إنجازات مهمة تحققت فى مجال البنية التحتية، ومنها: تطوير أنظمة النقل العام، وشبكات الطرق السريعة، مشروعات وتوليد الطاقة المتجددة، التى تعد الأكبر فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الشركات اليابانية تقدم مساهمة كبيرة فى هذه التطورات، من خلال‪ ‬استثمارات مباشرة جديدة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار أمريكى منذ العام الماضى.