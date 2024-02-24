نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة البحرين في القاهرة تحتفي باليوم الرياضي البحريني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، أنشطة رياضية لمنتسبيها، احتفالًا بيوم البحرين الرياضي.

وبهذه المناسبة، أشادت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية بما توليه قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، من اهتمام بالنشاط الرياضي، وتوجيهات في دعم الرياضة البحرينية والرياضيين، والسعي الطموح لرفع راية البحرين عاليًا في المحافل والدولية، إلى جانب الاهتمام بإدماج الأفراد في المجتمع البحريني وتكريس طاقاتهم في النشاطات الرياضية والاجتماعية المختلفة.

وأعربت السفيرة زينل عن امتنانها بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبمتابعة اللجنة الأولمبية البحرينية بقيادة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، لغرس قيمة الرياضة وتعزيزها كثقافة صحية لدى جميع أبناء المملكة.

وأكدت زينل أن الاحتفال باليوم الرياضي يهدف إلى تحقيق أهداف رياضية وصحية واجتماعية ويعزز مفهوم الرياضة للجميع ويحقق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع.

وأشارت إلى أن تخصيص يوم لممارسة النشاط الرياضي يعكس حرص مملكة البحرين على صحة المواطن وسلامته، وترجمة التوجيهات التوعوية إلى نشاطات وممارسات حركية تعزز المعرفة بأهميتها في حياة الأفراد والمجتمع وللوقاية من الأمراض، وفرصة لتجديد النشاط وبث روح المشاركة على كافة المستويات.

ووجهت السفيرة وجميع منتسبي السفارة من الدبلوماسيين والموظفين بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة وما تتضمنه من أنشطة تعكس دعم واهتمام مملكة البحرين بالنشاط الرياضي والصحة والسلامة البدنية، فضلًا عن تعزيز الألفة والترابط والأخوة.

وشارك دبلوماسيو السفارة والموظفين وأعضاء الملحقيتين الثقافية والعسكرية بالقاهرة في أنشطة وفعاليات اليوم الرياضي عبر سلسلة من البرامج والفعاليات الرياضية المتنوعة.