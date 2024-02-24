العالم اليوم - 131 مليار دولار رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات في نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 فبراير 2024 03:28 مساءً - ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنحو 56.6 مليار درهم (حوالي 15.4 مليار دولار) أو ما نسبته 13.3 بالمئة، ليصل إلى 481.5 مليار درهم (131 مليار دولار) في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 424.9 مليار درهم (115.7 مليار دولار) نوفمبر 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي، في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 12.3 بالمئة أو ما يعادل 52.9 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام 2022، بينما نما على أساس شهري بنسبة 2.5 بالمئة مقابل 469.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الإماراتية على نحو 86.5 بالمئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، مع وصول قيمتها إلى 416.5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.6 بالمئة مقابل نحو 366.8 مليار درهم في نوفمبر 2022.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.5 بالمئة من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 65 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.9 بالمئة مقارنة بنحو 58.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وأشار المصرف المركزي الإماراتي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 233.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بنمو سنوي نسبته 14.9 بالمئة، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 210 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.6 بالمئة، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 38.3 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 19.3 بالمئة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 403.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 13.8 بالمئة، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 77.9 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 11 بالمئة.