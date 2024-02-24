العالم اليوم - 8.5 مليار دولار أرباح "بيركشاير هاثاواي" في 3 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 فبراير 2024 04:25 مساءً - أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي، السبت، عن ارتفاع كبير في أرباح التشغيل في الربع الرابع، وذلك بفضل المكاسب الضخمة في أعمال التأمين الخاصة بها، بينما قفزت السيولة النقدية لديها إلى مستويات قياسية.

حققت بيركشاير هاثاواي، التابعة للملياردير وارن بافيت، أرباحا تشغيلية (تُشير إلى الأرباح من مجموعة من الشركات التابعة لها في مجالات التأمين والسكك الحديدية والمرافق) بقيمة 8.5 مليار دولار في الربع الرابع بنسبة نمو 28 بالمئة، بالمقارنة مع 6.6 مليار دولار كانت قد سجلتها في الربع المماثل من 2022.

بالنسبة لعام 2023 بأكمله، ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 37.35 مليار دولار في 2023، بزيادة 17 بالمئة عن 30.85 مليار دولار في العام الذي سبقه.

كما احتفظت بيركشاير، التي يقع مقرها في أوماها، بمبلغ 167.6 مليار دولار نقدًا في الربع الرابع، وهو مستوى قياسي يتجاوز الرقم السابق البالغ 157.2 مليار دولار في الربع السابق.