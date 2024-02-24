المرصد الأورومتوسطي يطالب الدول الأعضاء بقطع العلاقات مع إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 05:33 مساءً - دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء كافة في محكمة العدل الدولية إلى قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.

قطع العلاقات مع إسرائيل



ونقلت وكالة "صفا" عن المرصد أن تلك الدعوة تأتي في ظل "خرق إسرائيل الصارخ لقرار المحكمة الذي طالبها باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

يأتي ذلك بعدما وثق المرصد في تقرير له، "استمرار انتهاكات الجيش الإسرائيلي بعد أربعة أسابيع على قرار محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وعدد المرصد الأورومتوسطي ستة مؤشرات أساسية على مدى التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية، وهي: "القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية".

واستشهد المرصد بمؤشرات مواصلة إسرائيل "ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين بصفتهم هذه، مدللًا على ذلك بنماذج لما وثقه منذ صدور قرار المحكمة".

في هذا الإطار "وثق المرصد قتل إسرائيل لأكثر من 3847 فلسطينيا، من بينهم 1306 أطفال و807 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل، ما يرفع حصيلة الضحايا القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38067 شهيدا، من بينهم 14350 طفلًا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع ممن لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة".

من ناحية أخرى، قال الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إن الطواقم الطبية تعرضت لاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة، خلال العدوان المستمر على غزة من قصف وحملات اعتقال وقنص.

وأوضح متحدث الصليب الأحمر في قطاع غزة، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر فى ممارسة أعماله العدائية في محيط المستشفيات بقطاع غزة، وهدم قطاع الصحة فى قطاع غزة بالكامل، وخروج المستشفيات عن التغطية والخدمات وعلاج المصابين.

وتابع أن المواطنين يعانون من انتشار الأوبئة والأمراض، لتناول المياه غير الصالحة للشرب، بالإضافة إلى أن هناك مخاطر صحية متفاقمة جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والأعمال العدائية المستمر في محيط المستشفيات بغزة.