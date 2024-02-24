نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون يهرب من المزارعين المحتجين في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بالهرب من هجوم المزارعين المحتجين أثناء زيارته معرضا زراعيا جنوبي العاصمة باريس وسط حماية مرافقته.

وبعد لحظات من الواقعة انتشرت مقاطع فيديو غير معهودة تظهر ما حدث، حيث أنه أثناء تذوقه العسل الطبيعي هاجمه أحد المزارعين الغاضبين من سياسات حكومته إزاء القطاع الزراعي في البلاد، علما أن موجة من احتجاجات المزارعين تشهدها البلاد منذ أسابيع عديدة.