زلزال بقوة 5.1 درجة قبالة سواحل اليابان
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت قبالة سواحل اليابان.
وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بان مركز الزلزال يقع على بعد 190 كلم جنوب شرق مدينة هاشينوهي (جزيرة هونشو) التي يسكنها نحو 239 ألف نسمة.
وتقع بؤرة الزلزال على عمق عشرة كلم.
ولم ترد تقارير عن تهديد بحدوث تسونامي.
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