العالم اليوم - مصادر: تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 10:25 صباحاً - أشار مصدر فلسطيني لـ"دوت الخليج"، الأحد، إلى ترجيح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

ورجحت مصادر "دوت الخليج" تكليف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة.

وقال مراسل "دوت الخليج" إن هناك مؤشرات من حركة حماس على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.

حكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.

كما قال مراسل "دوت الخليج" إن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.