نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدانة دولية لسياسات الولايات المتحدة واسقاط تصويتها في مجلس الأمن الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم سون جيونج، بلا رحمة استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن هذا التصرف يُظهر استخفافًا برغبات المجتمع الدولي في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقد وجه اللوم للولايات المتحدة بسبب تأثيرها السلبي على مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

في بيان صحفي، اتهم كيم سون جيونج الولايات المتحدة بالمشاركة في "الإبادة الجماعية اللاإنسانية" التي ارتكبتها إسرائيل، معتبرًا دورها شريكة في هذه الجريمة ومشيرًا إلى تصويت مجلس الأمن الذي رفض مشروع القرار المقدم من الجزائر بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأكد المسؤول الكوري أن الأزمة الفلسطينية ليست مجرد صراع مسلح بل قضية حيوية ترتبط بمصير البشرية، واستند إلى نتيجة التصويت في مجلس الأمن ليرى أن المجتمع الدولي يتجاهل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

كما انتقد سياسات الولايات المتحدة التي تسعى لتحقيق أغراض الهيمنة بغض النظر عن حقوق الشعوب الأبرياء. حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا استمرت الولايات المتحدة في مثل هذه الممارسات الاستفزازية والتصعيد السياسي، مؤكدًا أن هذا التصرف قد يؤدي إلى سخط واحتجاجات دولية أوسع.