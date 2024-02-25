نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطالب بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.. انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوقف فوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك التراخيص والمساعدات العسكرية.

أكدوا أن أي دعم لتل أبيب يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي، خاصة في سياق حربها على غزة.

وشدد الخبراء على أهمية احترام الدول للقانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى أنه يجب على جميع الدول ضمان عدم نقل الأسلحة في ظل سلوك الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949.

وأشاروا إلى أن محكمة الاستئناف الهولندية قررت بشكل إيجابي بوقف تصدير مقاتلات "إف 35" إلى إسرائيل، ورحبوا بهذا القرار.

وأكدوا على ضرورة حظر الأسلحة عن إسرائيل، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد أن الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ضد المدنيين في القطاع.