العالم اليوم - الأهلي السعودي يوزع 5.4 مليار ريال أرباحا نقدية للنصف الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 11:26 صباحاً - أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023 بمبلغ 5.4 مليار ريال بما يعادل 9 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 مليار سهم، بواقع 0.90 ريال لكل سهم بعد خصم الزكاة.

وقال البنك الأهلي السعودي في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم سيكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، فيما سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.

وحصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023.

وكان البنك قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 مليار ريال.