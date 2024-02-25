اليابان.. مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث طعن بجزيرة هوكايدو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 11:33 صباحاً - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن شخصًا لقي حتفه وأُصيب اثنان آخران، صباح اليوم الأحد، في حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

وذكرت الهيئة، نقلًا عن الشرطة المحلية، إن رجلًا استخدم ما يشبه سكينًا لشنّ سلوك عدائي داخل المتجر.

وتعرض ثلاثة من العاملين بالمتجر للطعن، ونُقل رجل أربعيني إلى المستشفى، حيث توفي لاحقًا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن الشرطة القول إن المصابين الآخرين، وهما رجل وامرأة، لم يفقدا الوعي.

وأضافت الهيئة أنه تم القبض على عاطل عمره 43 عامًا، في مكان الحادث، بتهمة الشروع في القتل.

وخلال يناير الماضي، أُصيب ثلاثة رجال في حادث طعن بمنطقة أكيهابارا السياحية في طوكيو.