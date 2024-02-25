العالم اليوم - 3 علامات تحذيرية للسرطان راقبها جيدا.. تظهر عند تناول الطعام

انتم الان تتابعون خبر 3 علامات تحذيرية للسرطان راقبها جيدا.. تظهر عند تناول الطعام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 12:24 مساءً - حذر خبراء الصحة البريطانيين من الأعراض الثلاثة للسرطان التي يجب علينا جميعا الانتباه إليها عندما نجلس لتناول الطعام.

وأضاف الخبراء بحسب صحيفة "الصن" البريطانية إن هناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان، ولكل منها علامات وأعراض مختلفة.

ويقول الخبراء إن ما يجب الانتباه إليه هو:

فقدان الشهية، أو عدم الشعور بالجوع كالمعتاد، أو الشعور بالشبع بسرعة، كل ذلك علامات تستدعي مراجعة الطبيب.

صعوبة البلع أو المضغ أو الشعور بوجود شيء عالق في الحلق باستمرار.

وأخيرا، إذا كنت تعاني من عسر الهضم أو حرقة المعدة لأكثر من 3 سنوات، فقد تكون هذه علامة تحذيرية.

ويشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية.