نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير روسيا بالقاهرة يشكر مصر لدعمها المشاركة في المهرجان العالمي للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السفير الروسي جيورجي بوريسينكو أعضاء اللجنة المصرية للمهرجان العالمى للشباب قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى المهرجان فى دورته الـ20، مؤكدا أن روسيا ترحب بمشاركة الشباب المصرى فى هذا المحفل الدولى الكبير الذى يضم 187 دولة حيث ستتاح الفرصة للشباب المصرى للتعرف والتواصل على ثقافات تلك الشعوب.

وأكد بوريسينكو ثقته في الشباب المصرى وقدرتهم على تقديم صورة طيبة عن مصر، مشيرا إلى تقدير الجانب الروسي للدولة المصرية لدعم مشاركة شباب مصر فى مهرجان سوتشي.

وضم وفد اللجنة المصرية كل من المهندس احمد براني خريج البرنامج الرئاسي رئيس اللجنة، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة "مقررا"، وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية "امينا عاما ومتحدثا رسميا"، ود.ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو اللجنة.

حضر اللقاء الدكتورة آسيا تورتشييفا المستشارة الثقافية لسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وعرض المهندس أحمد براني مراحل عمل اللجنة منذ بداية عملها حتى تم اختيار الوفد، واستعرض الدكتور عبد الله الباطش جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المشاركة المصرية طبقا لتوجيهات الدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وتناول الدكتور ناجى الشهابي تاريخ المشاركات المصرية فى المهرجان العالمى للشباب فى روسيا، مؤكدا حرص الشباب طوال العقود المختلفة على المشاركة في إطار علاقات مصرية روسية متميزة.

وقدم شريف جاد المتحدث الرسمى للجنة الشكر للدولة الروسية، على تنظيم مهرجان ضخم يضم 187 دولة فى ظل تلك الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن هذا العدد من الدول يعبر عن مكانة روسيا الدولية والتفاف الأصدقاء حولها.

وفى ختام اللقاء تمنى السفير جيورجي بوريسينكو التوفيق للشباب المصرى قائلا انتظر انطباعتكم بعد العودة.