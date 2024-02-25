العالم اليوم - قيادي في حماس: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية"

انتم الان تتابعون خبر قيادي في حماس: أجواء التفاؤل بشأن المفاوضات "غير حقيقية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 01:21 مساءً - أكد قيادي في حركة حماس لـ"دوت الخليج" أن أجواء "التفاؤل" التي تصاحب صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، لا تعبر عن الحقيقة.

وأشار في حديثه لـ"دوت الخليج" إلى أن حماس تعاملت مع الوسطاء بإيجابية من أجل "إنهاء معاناة شعبنا ووقف حرب الإبادة".

وقال القيادي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يراوغ ويتهرب من الاستجابة لأهم مطالب المقاومة بوقف العدوان والانسحاب التام وعودة النازحين للشمال".

وأشار القيادي إلى أن "قتل الشعب الفلسطيني بالتجويع في الشمال، يعتبر جريمة إبادة جماعية، تهدد مسار المفاوضات برمتها".

وتأتي تصريحات قيادي حماس بعد تقارير إسرائيلية أفادت، السبت، بحدوث "تقدم كبير" في المفاوضات، التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر بشأن الحرب المستمرة في غزة.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، الذي جرى مساء الجمعة في باريس لصحيفة "هآرتس"، إن المحادثات كانت "جيدة للغاية"، مشيرة إلى أنه تم "إحراز تقدم كبير".

من جهته، كشف موقع "أكسيوس"، السبت، بعض تفاصيل المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء للإسرائيليين، خلال اجتماع باريس.

الإطار الذي تم تقديمه إلى الإسرائيليين يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة محتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.