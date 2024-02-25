نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض مسقط الدولي للكتاب... تعزيز الوعي ونشر المعرفة المتعلقة بالملكية الفكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الجمعية العُمانية للملكية الفكرية في فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ28 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

تهدف مشاركة الجمعية إلى تعزيز الوعي ونشر المعرفة المتعلقة بالملكية الفكرية، من خلال جناح يضم مجموعة مختلفة من الفعاليات الموجهة لزوار المعرض، من بينها الاستشارات المتخصصة والمحاضرات العلمية وعرض الإصدارات الجديدة.

وقال الدكتور علي بن خميس العلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للملكية الفكرية: جاءت مشاركة الجمعية للتعريف بحقوق الملكية الفكرية لكافة الزوار عبر ركن الجمعية من خلال المعرض ونشر الوعي للعاملين في القطاع الحكومي والخاص والجامعات والمدارس وأصحاب الأعمال والشركات والمصانع والمخترعين وجميع فئات المجتمع، وفي جميع المجالات والتخصصات العلمية والأدبية، كما أنها تسعى للتواصل مع مؤسسات المجتمع والأفراد للرد على الاستفسارات متعلقة بالملكية الفكرية، وشرح طرق حماية حقوق الملكية الفكرية وتقديم المعلومة والنصيحة لكل من يرغب، هذا بالإضافة إلى عمل لقاءات ومحاضرات في جميع القطاعات للتعريف بالملكية الفكرية وكيفية حمايتها والقيام باستضافة العديد من الشخصيات المتخصصة في الملكية الفكرية في التخصصات المختلفة، وهذه الخدمات يتم تقديمها لأعضاء الجمعية وغيرهم، وقد تم فتح باب العضوية لانضمام أعضاء جدد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية.

وأضاف: تُعتبر الجمعية العُمانية للملكية الفكرية قناةَ التواصل والتعاون المنشود بين الجهات ذات العلاقة -المحلية منها والإقليمية والدولية- من أجل تفعيل مبادرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار بما فيها من مبادرات الملكية الفكرية بشكل فاعل لتعظيم مخرجات الابتكار في سلطنة عُمان.