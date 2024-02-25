العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقتحم قرى وبلدات في رام الله

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 04:25 مساءً - اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، الأحد، عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، وأغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرى وبلدات عين يبرود، وبيتين، ودير دبوان شرق رام الله، وقريتي بلعين وخربثا بني حارث غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الإسرائيلية أغلقت بوابة المدخل الرئيسي لبلدة سنجل، وأعاقت حركة المواطنين.

وكثفت إسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر من الاقتحامات والاعتقالات لمدن وبلدات الضفة الغربية.

ويترقب العالم بحذر ماقد تؤول له محادثات الدوحة من نتائج إيجابية تضع حد لمأساة قطاع غزة المستمرة منذ أشهر.