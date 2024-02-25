أحمد جودة - القاهرة - اعرفها آلحين.. مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تشهد العراق اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين حيال مكونات السلة الغذائية التي تُقدمها وزارة التجارة، حيث تتسارع معدلات البحث على محرك البحث جوجل، مما يعكس رغبة الناس في فهم واضح لتشكيلة السلع الغذائية المتوقعة عبر البطاقة التموينية خلال هذا الشهر الفضيل.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التجارة بدء تجهيز الوجبة الثانية من حصة رمضان اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتلبية احتياجات المواطنين. يأتي هذا في إطار جهود وزارة التموين لضمان توفير وتوزيع السلع الغذائية بشكل عادل لجميع فئات المجتمع في العراق. سنتعرف في الفقرة التالية بشكل مفصل على المكونات الغذائية الخاصة بالمواطنين المستحقين في هذا الشهر الكريم.

مفردات السلة الغذائية لشهر رمضان في العراق

وفيما يتعلق بالسلع الغذائية الخاصة بـ المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق في شهر رمضان، فتشمل رز ومكرونة وعدس وتشمل باقي السلع الآتي:

سوف يكون متاح ٢ لتر زيت نباتي.

سوف يكون متاح ٢ كيلو سكر أبيض.

سوف يكون متاح ٣ جرام أرز.

يكون متاح 500 جرام عدس.

يكون متاح 500 جرام حمص.

يكون متاح 500 جرام مكرونة.

مفردات السلع الغذائية في شهر رمضان الكريم بالعراق

وجاءت المفردات والسلع الغذائية المتاحة للمواطنين في العراق والتي وفرتها وزارة التموين كالتالي:

سوف يكون متاح كليو جرام سكر أبيض

سوف يكون متاح لتر من زيت الطعام.

سوف يكون متاح 3 جرام من الأرز الأبيض.

سوف يكون متاح 500 جرام عدس.

سوف يكون متاح 500 جرام حمص.

سوف يكون متاح 500 جرام مكرونة.

سوف يكون متاح 500 جرام شعرية.

السلع الغذائية التي تقدمها وزارة التموين

أعلنت وزارة التجارة الداخلية، أنها تستعد لتجهيز جميع السلع الغذائية الخاصة بالمواطنين، حيث أنه من المقرر أن يتم إضافة 4 مواد جديدة في السلة إلى المفردات خلال هذا العام الحالي لشهر رمضان الكريم، وسوف يكون توزيع السلة من بداية شهر رمضان المبارك وتستمر لمدة 10 أيام، وتتكون السلة من جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها جميع المواطنين في العراق.