العالم اليوم - نتنياهو: لا نضمن نجاح صفقة الرهائن

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: لا نضمن نجاح صفقة الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 05:22 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه لم يتضح بعد إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الرهائن.

وأضاف: "نعمل جميعا على صفقة للإفراج عن الرهائن، لكن لا نضمن نجاحها".

ورفض نتنياهو في حديثه لشبكة "سي.بي.إس نيوز" الكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن حركة حماس لا بد أن "تقبل بحل منطقي".

وأضاف: "بمجرد أن نبدأ عملية رفح سنكون على بعد أسابيع من النصر التام".

في السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأحد، إن الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل توصلوا إلى تفاهم بشأن "الملامح الأساسية" لاتفاق الرهائن من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

وأكمل سوليفان لشبكة "سي.إن.إن" أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيرا إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة حماس.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عددا من النقاط المفصلية في الإطار الجديد الذي ستتبعه إسرائيل وحركة حماس، بعد الاجتماع الأخير في باريس.

تفاصيل صفقة الرهائن