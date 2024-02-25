نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: تفاهم باريس قد يفضي إلى هدنة مؤقتة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة الأحد أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت في باريس قادت إلى "تفاهم" حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح رهائن ووقف محدد لإطلاق النار في قطاع غزة.

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لشبكة سي إن إن "اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الملامح الأساسية لاتفاق رهائن لوقف مؤقت لإطلاق النار.

يأتي هذا فيما يشهد قطاع غزة حربا دموية قرابة 5 أشهر خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، ومئات الآلاف من النازحين داخل القطاع، فيما تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور.

ويخيم على القطاع شبح كارثة انسانية يعاني منها سكان القطاع الذين اجبروا على النزوح للجنوب إلى مدينة رفح، في ظل نقص المساعدات الانسانية والمواد الإغاثية التي تعيق إسرائيل وصولها للمحتاجين.