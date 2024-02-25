نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جونسون يزعم: روسيا قد تهاجم دول الناتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون في مقابلة صحفية أن روسيا قد تقدم على مهاجمة دول الناتو، لكنه لم يقدم أي دليل ملموس على افتراضاته.

وفي حديث جونسون مع صحيفة " يفرابييسكايا برافدا" لم يستبعد جونسون مهاجمة روسيا لدول حلف الناتو، قائلا: "أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع فعلها في أي وقت، وأعتقد أنه لا يجدر بنا أن نستبعد مثل هذا الاحتمال، وشخصيا لم يرقني ما قاله عن بولندا خلال مقابلته الفظيعة مع كارلسون، كان بإمكانه تجربة شيء ما".

ووفقا لجونسون، فإن احتمال أن تحاول روسيا الاتحادية تنفيذ هجوم أو اتخاذ إجراء ما من شأنه الإضرار بالدول الأعضاء في الحلف سيزداد إذا حققت روسيا نجاحا في أوكرانيا.

وخلال مقابلة مع كارلسون، قال بوتين إنه لا يمكن إرسال القوات الروسية إلى بولندا إلا إذا تمت مهاجمة الأراضي الروسية، فلا مصالح لموسكو في وارسو ولا مصلحة لها بمهاجمتها.

وفي ذات السياق أعرب رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور في وقت سابق عن رأي مفاده بأن روسيا لن تبدأ صراعا مسلحا مع أي من دول حلف "الناتو"، وأن صراعا كهذا ليس ضمن اهتماماتها أو أولوياتها أو مصلحتها.

فيما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن مركز قيادة حلف "الناتو" بمدينة أولم الألمانية يعد خطة لنشر قوات الحلف في جميع أنحاء أوروبا، وتأمين إمدادها في حال اندلاع نزاع مع روسيا.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن دول حلف الناتو تخيف سكانها بالتهديد الروسي، في حين يفهم الأذكياء أن هذا التهديد مختلق.

وأكد أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الناتو، وأن الغرب بدأ يدرك أن هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة.