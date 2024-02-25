نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلومبيرج: إسرائيل توقف تجديد تأشيرات موظفي وكالات دولية تعمل في غزة والضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن السلطات الإسرائيلية أوقفت مؤقتا تمديد تأشيرات الدخول وتصاريح العمل لموظفي المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الوكالة لقد تم تعليق تمديد التأشيرات وتصاريح العمل للموظفين الذين يعملون في الضفة الغربية أيضا. والحديث يدور حول منظمات مثل هيئة الإغاثة كير ومنظمة أوكسفام ومنظمة العفو الدولية وغيرها.

وأشارت إلى أن نحو 60% من العاملين في المجال الإنساني واجهوا مشاكل في تمديد التأشيرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إسرائيل ردت بشكل غير متناسب على هجوم "حماس"، مشيرا إلى أننا في خضم كارثة مع استخدام تل أبيب الجوع كسلاح في غزة.

واعتبر بوريل أن "حماس فكرة، ولا يمكن محاربة الفكرة إلا بفكرة أخرى". موضحا أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قطاع غزة "غير مقبولة.. وبذور الكراهية تزرع لأجيال".