نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتائب القسام" تستهدف جنودا وآليات إسرائيلية في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأحد مشاهد جديدة للمعارك مع القوات الإسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتظهر المشاهد رصد مجموعة من الجنود الإسرائيليين بينهم قناصة في أحد منازل خان يونس، قبل أن يقوم مقاتل من "القسام" بإطلاق قذيفة مضادة للتحصينات وإصابتهم بصورة مباشرة.

كما بثت الكتائب أيضا لقطات لعمليات استهداف لناقلات جند ودبابات في عدد من مناطق خان يونس وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

ووثق الفيديو لحظة تفجير عبوتين كبيرتين بدبابات إسرائيلية خلال تقدمها في أحد محاور خان يونس عقب انفجار عبوات برميلية مدمرة للدروع.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29692 قتيلا و69879 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 578 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود ومنهم 239 منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر الماضي