نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 15 مدنيا وجرح آخرين في هجوم إرهابي طال كنيسة في بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول أبرشية "دوري الأباتي" جان بيار سوادوغو مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا وإصابة اثنين يوم الأحد خلال "هجوم إرهابي" استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية إيساكاني في شمال بوركينا فاسو.

وقال سوادوغو في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس" "نلفت انتباهكم إلى الهجوم الإرهابي الذي وقعت ضحيته الرعية الكاثوليكية في قرية إيساكاني، اليوم 25 فبراير أثناء تجمع لقداس الأحد".

ويذكر أن بوركينا فاسو تشهد منذ عام 2015 تصاعدا لنشاط الجماعات المسلحة، بما فيها الفرع المحلي من تنظيم "داعش" وجماعة "أنصار الإسلام" المتشددة.

وحسب بيانات المنظمات غير الحكومية، فإن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص من المدنيين والعسكريين قتلوا جراء هجمات المسلحين منذ عام 2015، إضافة إلى نزوح نحو مليوني شخص.