العالم اليوم - بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 08:38 مساءً - بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية، الأحد، في مناطق نائية في البلاد أرسلت إليها السلطات مروحيات وعربات لجمع أصوات رعاة الرنة وغيرهم، في اقتراع من المؤكد أنه سيمنح الرئيس فلاديمير بوتين ولاية جديدة.

وستنظم الانتخابات في بقية أنحاء روسيا في منتصف مارس المقبل.

وقالت لجنة الانتخابات الروسية إن مسؤوليها استخدموا "مروحيات ومركبات رباعية الدفع ومركبات أخرى للطرق الوعرة" للوصول إلى المناطق النائية في سيبيريا لإقامة مراكز تصويت لحفنة من الناخبين.

وفي منطقة خاباروفسك بأقصى شرق البلاد، سافر مسؤولون بمروحية إلى محطة الأرصاد الجوية النائية "كور" لجمع أصوات شخصين يعملان فيها.

ويسعى الكرملين إلى تأمين نسبة مشاركة عالية، لإظهار اتحاد المجتمع الروسي خلف بوتين والهجوم ضد أوكرانيا.

وفي جمهورية ساخا الواقعة في القطب الشمالي السيبيري، قال مسؤولو الانتخابات إنهم سافروا لمدة خمس ساعات في مركبات للطرق الوعرة للوصول إلى مجتمع قبلي في جزيرة بولشوي بيغيتشيف في بحر لابتيف.

وقالوا على وسائل التواصل الاجتماعي، "كان رب الأسرة سعيدا برؤية الضيوف"، "لقد صوت أربعة ناخبين". ونشروا صورا لمئات من حيوانات الرنة في الثلج.

وبوتين في السلطة منذ 31 ديسمبر 1999.