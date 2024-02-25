نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن اعتراض صاروخين أوكرانيين فوق البحر الأسود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير صاروخين أوكرانيين موجهين فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة: "في نحو الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة من طائرتين لضرب أهداف على الأراضي الروسية".

وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت الصواريخ فوق البحر الأسود.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد بتدمير 6 طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الحدودية وفوق مياه البحر الأسود الليلة الماضية.

وأصيب شخصان وتضررت بعض المباني السكنية واحترقت العديد من السيارات الخاصة في قصف نفذته القوات الأوكرانية في وقت سابق من اليوم على حي كيروفسكي السكني بجنوب غربي مدينة دونيتسك.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.