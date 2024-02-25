طائرة روسية تتعقب وزيرة الخارجية الالمانية

طائرة روسية تتعقب وزيرة الخارجية الالمانيةقطعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارتها إلى مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا بعد اكتشاف أن مهمتها تتبعها طائرة استطلاع روسية بدون طيار ، حسبما ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين.

وفي السابق، طلب من أعضاء وفدها الإسراع بالعودة إلى العربات المدرعة التابعة للبعثة أثناء استعدادهم مع الوزير لزيارة قناة المدينة. ووفقا لمجلة دير شبيغل، عادة ما تتبع مثل هذه الرحلات غارات جوية، ولهذا السبب تقرر إجلاء السيدة بيربوك وزملائها في أقرب وقت ممكن. واصلت الطائرة الروسية بدون طيار لفترة وجيزة متابعة السيارات المتحركة ودق إنذار في ميكولايف ، لكن لم يكن هناك هجوم.

مدينة ميكولايف قريبة من الجبهة ، وفي بداية الحرب كان ميناءها من بين الأهداف الأولى للقوات الروسية. تمكنت القوات الأوكرانية حتى الآن من الدفاع عن نفسها بنجاح، ولكن في الآونة الأخيرة تعرضت المنطقة لهجمات متكررة بالطائرات بدون طيار والصواريخ. لا يزال الميناء مغلقا بسبب الحرب.

الليلة الماضية، اضطرت أنالينا بيربوك إلى البقاء لمدة 20 دقيقة في ملجأ أوديسا بعد إنذار غارة جوية. وأعقب ذلك انفجار قرب المدينة، لكن لم يعرف من الذي استهدف أو ما إذا كانت هناك أي إصابات. وقبل زيارة وزير الخارجية، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب كثيرون آخرون في غارتين روسيتين بطائرات بدون طيار على أوديسا.

وكالات

