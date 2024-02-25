نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالبان تفرج عن نمساوي مسن بوساطة دولة خليجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية يوم الأحد أن حركة طالبان أطلقت سراح مسن نمساوي، (84 عاما)، سافر إلى أفغانستان العام الماضي واعتقل هناك.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان: إن الرجل يدعى هربرت فريتز، ووصل إلى العاصمة القطرية، الدوحة، قادما من أفغانستان بعد ظهر الأحد. وأضافت: سيتلقى المواطن العلاج الطبي قبل التوجه إلى النمسا إذا لزم الأمر.

وشكر المستشار النمساوي، كارل نيهامر، على حسابه بموقع (إكس) أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما وصفه بــ "دعمه القوي في إطلاق سراح مواطن نمساوي من السجن في أفغانستان".

وأضاف نيهامر: بفضل تعاوننا الوثيق، سيتمكن هذا المواطن النمساوي من العودة إلى وطنه وابنته وأحفاده.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا على موقع (إكس) أعربت فيه عن امتنانها لحكومة تصريف الأعمال في أفغانستان لإطلاق سراح المواطن النمساوي.

ذكرت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية العام الماضي أن نمساويا اعتقل في أفغانستان، وأنه متطرف يميني مخضرم، ومؤسس مشارك لحزب يميني متطرف صغير حظرته السلطات عام 1988، وهو "الحزب الوطني الديمقراطي".

قالت الصحيفة إن فريتز شغوف بالسفر إلى الأماكن الخطرة، حيث زار أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، وزار الأكراد الذين يقاتلون ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا قبل بضع سنوات.

قال مسؤولون نمساويون إن فريتز وصل إلى كابول في مايو الماضي، لكنهم لم يذكروا مكان احتجازه داخل أفغانستان.