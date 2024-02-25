نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| طلب من نتنياهو بشأن "السجناء الثقيلين" لم يتم مناقشته في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل| طلب من نتنياهو بشأن "السجناء الثقيلين" لم يتم مناقشته في باريس، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إعادة صياغة موقفه بشأن إطلاق سراح السجناء "الثقيلين" المتوقع في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة، حيث طالب بنقلهم مباشرة إلى قطر بعد إفراجهم من السجون الإسرائيلية.

ووفقًا لتقرير من القناة 12 الإسرائيلية، لم يتم مناقشة هذا الطلب خلال المحادثات التي جرت في باريس.

وأعلن نتنياهو يوم الأحد: "نحن جميعًا نعمل على صفقة لإطلاق الرهائن، ولكننا لا نضمن نجاحها".

وتعني مصطلح "السجين الثقيل" الطبيعة الجسيمة للجريمة التي أدت إلى سجن الفرد المعني، حيث يتم احتجاز الفلسطينيين بتهمة قتل إسرائيليين، مما يجعلهم "أثقل" من السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم قتل.

اقرأ ايضًا..عاجل | الأونروا.. لا يزال بالإمكان "تفادي" المجاعة في قطاع غزة اقرأ ايضًا..حاكم مقاطعة زابوروجيه: القوات الروسية دخلت رابوتينو وتواصل تقدمها

اقرأ ايضًا.. زيلينسكي يستذكر لقاء رسميا مع بوتين عام 2019 ويزعم أنه لا يتذكر التفاصيل اقرأ ايضًا.. مقتل 15 مدنيا وجرح آخرين في هجوم إرهابي طال كنيسة في بوركينا فاسو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن عدد من النقاط الرئيسية في الإطار الجديد الذي ستتبعه إسرائيل وحركة حماس بعد الاجتماع الأخير في باريس.

تفاصيل صفقة تبادل الرهائن