أحمد جودة - القاهرة - مجلس الوزراء في العراق يُوضح.. عطلة رسمية يوم الإثنين 26 فبراير في العراق - اعرف العطلات الرسمية المتبقية في البلاد

يثير العديد من المواطنين في العراق تساؤلات حول ما إذا كان يوم الاثنين سيكون عطلة رسمية، فالعراق من الدول التي تشهد العديد من العطلات الرسمية التي يُعلن عنها من قبل مجلس الوزراء. وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول العطلات الرسمية في البلاد، حيث يتم تحديدها بناءً على الظروف والمتغيرات المناخية والدينية والوطنية، ويسعى المواطنون لمعرفة هذه العطلات من أجل الحصول على الراحة والاستراحة.

ومن خلال بوابة دوت الخليج الإلكترونية، سنتعرف على ما إذا كان اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير سيكون عطلة رسمية في العراق أم لا، بالإضافة إلى توضيح جدول العطلات الرسمية في البلاد.

عطلة رسمية يوم الاثنين في العراق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق عن وجود عطلة رسمية اليوم الإثنين وذلك لجميع الموظفين والعاملين بالدولة، ويتم تحديد العطلات في العراق بناء علي الظروف والمتغيرات المناخية في البلاد، والتي يبحث عنها جميع المواطنين من أجل الحصول علي راحة والاستجمام مع عائلتهم.

وتنقسم العطلات في العراق مابين عطلات رسمية وغير رسمية ينتظرها الكثير من المواطنين في هذا التوقيت وذلك قبل حلول شهر رمضان، كما أعلنت الوزارة أيضًا عن باقي العطلات المتبقية هذا العام لجميع الموظفين والعاملين في البلاد.

قائمة العطلات الرسمية في العراق 2024

عطلة عيد نوروز في العراق وستكون يوم 21 من مارس 2024.

عطلة عيد الفطر في العراق وتكون يوم 10 من ابريل 2024.

عطلة عيد العمال في العراق وتكون يوم 1 من مايو 2024.

عطلة راس السنه الهجرية في العراق وتكون 7 من يوليو 2024.

عطلة ثوره 14 تموز في العراق 17 من يوليو 2024.

عطلة عاشوراء في العراق وتكون في 16 من يوليو 2024.

ومن المرتقب أن يحصل جميع المواطنين في العراق علي عطلات قريبة خلال الايام القادمة، وذلك في جميع المحافظات العراقية بناء علي قرار مجلس الوزراء.