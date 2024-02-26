نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|هجوم حوثي جديد في البحر الأحمر أعلن عنه الجيش الأميركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل|هجوم حوثي جديد في البحر الأحمر أعلن عنه الجيش الأميركي، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، في بيان صباح الإثنين، عن تعرض السفينة "إم في تورم ذور" لهجوم بصاروخ بالستي يُعتقد أنه من قبل جماعة الحوثي اليمنية، في خليج عدن يوم السبت، و"إم في تورم ذور" ناقلة كيماويات نفطية أميركية، وترفع العلم الأميركي.



أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات، مشيرة إلى أن الصاروخ أدى فقط إلى اضطراب في المياه.

كما أوضحت القيادة أن القوات الأميركية قامت بإسقاط طائرتين مسيرتين فوق جنوب البحر الأحمر في يوم الهجوم نفسه.

هجمات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ في مناطق البحر الأحمر

منذ نوفمبر، يقوم الحوثيون بشكل متكرر بشن هجمات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ في مناطق البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن. تأتي هذه الهجمات كدعم للفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار الصراع الإسرائيلي على قطاع غزة.

في سياق متصل، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية موجهة ضد مناطق إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التابعة للحوثيين، خاصة في محافظة الحديدة اليمنية التي تقع على سواحل البحر الأحمر.

في الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون عزمهم تكثيف الهجمات على السفن التي تنتمي إلى إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.