نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم الجيش الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين.. قبل الهجوم المتوقع على رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الجيش الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين.. قبل الهجوم المتوقع على رفح، في ساعات الصباح الباكرة من يوم الاثنين، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي قدم خطة لإجلاء السكان المدنيين من "مناطق القتال" في قطاع غزة.

هذا الإعلان يأتي قبل الهجوم المتوقع من قبل إسرائيل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي وصفها نتنياهو بأنها "آخر معقل" لحركة حماس.

بنيامين نتنياهو: إن الهجوم المتوقع على مدينة رفح قد يتأخر إلى حد ما

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن الهجوم المتوقع على مدينة رفح قد يتأخر إلى حد ما في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لعدة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس. ولكنه أكد أن النصر الكامل في قطاع غزة قد يحتاج إلى عدة أسابيع بعد بدء الهجوم.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية أنه يتم التواصل والعمل على التوصل إلى اتفاق، دون الكشف أي تفاصيل بخصوص ذلك.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتحقيق التقدم في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين في غزة، وكذلك الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة.

جولة إضافية من المناقشات مقررة في القاهرة

وفقًا لعدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن مسؤولين لم يتم الكشف أسمائهم، فقد أشار مجلس الوزراء الحربي بشكل ضمني إلى الموافقة على ذلك.

صرّح مسؤول مصري لقناة "القاهرة" التلفزيونية المصرية أن المحادثات قد استؤنفت يوم الأحد في قطر على مستوى الخبراء، وأضاف أن جولة إضافية من المناقشات مقررة في القاهرة، بهدف التوصل إلى تحقيق وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

في السياق نفسه، تقوم إسرائيل بالعمل على تطوير استراتيجيات لتوسيع نطاق هجومها ضد حركة حماس نحو مدينة رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر، يأتي ذلك في ظل وجود أكثر من نصف سكان هذه المنطقة المحاصرة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعانون من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي.

إسرائيل، الجيش الإسرائيلي، نتنياهو، بنيامين نتنياهو، قطاع غزة ومصر،رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو