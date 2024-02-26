نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأونروا": من الممكن تجنب المجاعة في غزة.. إذا سمحت إسرائيل بإدخال المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني إنه «ما يزال من الممكن تجنب المجاعة في غزة إذا سمحت إسرائيل للوكالات الإنسانية بإدخال المزيد من المساعدات».

ووفق الأمم المتحدة، تتهدد المجاعة 2.2 مليون شخص أي الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذي تتحكم إسرائيل في كل ما يدخله.

وحذر لازاريني من أنه قد يؤدي هذا النقص الخطير في الأغذية إلى ارتفاع كبير في معدل وفيات الرضع في شمال القطاع، حيث يقع واحد من كل ستة أطفال تحت سن الثانية ضحية لسوء التغذية الحاد.

وتابع: «إنها كارثة من صنع الإنسان... وقد التزم العالم بعدم السماح بالمجاعة مجددا».

وأضاف «لا يزال من الممكن تجنب المجاعة من خلال إرادة سياسية حقيقية لإتاحة وصول مساعدات كبيرة وتأمينها».

وقال فلسطينيون في غزة لوكالة فرانس برس في الأيام الأخيرة إنهم يضطرون إلى أكل أوراق الشجر وعلف الماشية وحتى ذبح حيوانات الجر من أجل الغذاء.