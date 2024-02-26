نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الروسية تعزز مواقعها قرب أفدييفكا ودونيتسك‎ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت روسيا، الأحد، إن قواتها اتخذت مواقع أفضل قرب أفدييفكا ودونيتسك، بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين الجيش بالتوغل أكثر داخل أوكرانيا، مع مرور عامين على بداية الحرب الشاملة.

وأفاد تقرير أوكراني بوقوع اشتباكات حول أفدييفكا، التي سيطرت عليها القوات الروسية الأسبوع الماضي ومناطق أخرى يدور حولها قتال منذ أشهر.

لكنّ التقرير لم يشر إلى أي مكاسب روسية في منطقة دونيتسك، وهي النقطة المحورية لتقدم موسكو البطيء في شرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد القوات الأوكرانية بالقرب من 3 بلدات جنوبي باخموت وهي مدينة استولت عليها القوات الروسية في مايو أيار الماضي، ولكن لا تزال القوات الأوكرانية تنشط فيها.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية تمركزت في مواقع أفضل بالقرب من أفدييفكا.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية صدت 7 هجمات مضادة أوكرانية في المنطقة، موضحة أنه تم تدمير إجمالي 77 طائرة مسيرة أوكرانية.

من جهتها قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها المسائي إن قوات كييف صدت 18 هجوما بالقرب من أفدييفكا، مضيفة أنه تم صد 5 هجمات روسية بالقرب من باخموت.

وقال بوتين، الثلاثاء الماضي، إن القوات الروسية ستتوغل داخل أوكرانيا للاستفادة من الزخم في ساحة المعركة بعد سقوط بلدة أفدييفكا، مضيفًا أن القوات الأوكرانية اضطرت للفرار في حالة من الفوضى.